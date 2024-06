Halbnackter Walk: Das sind die „GNTM“-Finalisten

Während die anderen Kandidaten die ausgefallenen Looks feierten, waren die Zwillinge äußert unzufrieden mit ihren Looks. „Die Wimpern sehen abartig feminin aus und das ist gar nicht mein Look“, meinte Luka. Dass Julian dann noch anfängt über die hohen Schuhe zu diskutieren, kam bei Designer Zamboni gar nicht gut an.