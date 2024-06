Wahlumfragen, Wetter-Apps und Schönfärberei

Hauser will „Aufräumen in Brüssel“

Selbiges gilt auch für den zweiten Tiroler Vertreter im EU-Parlament, das freiheitliche Urgestein Gerald Hauser. Der bald 63-Jährige kommt aus St. Jakob im Defereggental in Osttirol. Sein Wahlergebnis dort? Weniger als Kircher. Bescheidene 15,9% – das drittschlechteste Ergebnis der FPÖ von allen 277 Tiroler Orten. Die ÖVP kam dort auf 53,8% (trotz -16,2%). Also auf mehr als das Dreifache der FPÖ. Hauser, der bisher stets alle Stürme innerhalb der Partei gut überstand, keinen Paradigmenwechsel scheut und zur Corona-Zeit wirre Verschwörungstheorien entwickelte, will „Aufräumen in Brüssel“.