EM-Trophäen müssen nun als Kuchenteller dienen

OK-Team zeigt Galgenhumor

Diese kann der umtriebige Union Yacht Club Attersee – weil sie graviert sind – auch nicht für folgende Events aufheben. „Jetzt müssen wir sie wohl als Kuchenteller in unserem Regatta-Sekretariat verwenden“, seufzt Schmidleitner, der aber Galgenhumor zeigt: „Es hat bei der EM zwar keine Sieger gegeben – aber zumindest auch keine Verlierer.“ Gewinner gab’s zumindest in der Gesamtwertung des European Star Sailing Festivals am Attersee, für welche die Ergebnisse von der Pfingstregatta, der Distriktmeisterschaft und der EM gewertet werden. So freute sich Stephan Schurich bei den Steuerleuten und Michael Fischer bei den Vorschotern.