Mädchen (1) in Katzenbox aus 3. Stock geworfen

Nach Auffinden des Kindes wurde sofort die Rettungskette in Gang gesetzt. Das Mädchen wurde an Ort und Stelle versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Trotz des Sturzes aus rund 11 Metern Höhe schwebt das Kind nicht in Lebensgefahr, laut „Bild“-Zeitung sollen allerdings die Arme und Beine der Kleinen gebrochen sein.