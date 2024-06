Radfahrer über Motorhaube geschleudert: verletzt!

Im Bereich der Lindenstraße in Reutte kam es am Montag gegen 13.30 zum Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer (56) und einem Pkw-Lenker (56). Der Radfahrer wurde dabei auf die Motorhaube des Pkw und im Anschluss auf die Straße geschleudert, wobei er verletzt wurde. Der Mann wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Reutte eingeliefert.