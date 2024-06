Besetzer: „Wurden von den Polizisten erniedrigt“

Verletzungen, Schmerzen und psychische Folgen

Demnach sollen einschreitende Polizisten nach der Räumung unter anderem fünf festgenommene Tierschützer in einer Garage an die Wand gestellt und mit Gewalt ausgezogen haben. „Ein Mann und eine Frau wurden sogar an den Genitalien abgetastet“, heißt es seitens der Organisation. Drei männliche Beamte sollen zudem mitten in der Nacht in eine Zelle mit vier Aktivistinnen eingedrungen sein – mit den Worten „Wir dürfen alles“ sich auf sie gesetzt, an den Haaren gerissen und sie gezwungen haben, ihre Gesichter zu zeigen.