Große Erfolge für die steirischen Teilnehmer

Steirische Talente begeisterten die Jury

Für die Steiermark gingen die aufregenden Tage erfolgreich zu Ende. Solistisch war der Wettbewerb für alle Streich-, Zupf- und Tasteninstrumente sowie für Gesang ausgeschrieben. Kammermusikalisch sind Holz-, Blas- und Schlaginstrumente sowie Ensembles in kreativen Formaten beim Wettbewerb angetreten. Neben Sofia Maholetti wurden auch Cellist Leonardo Iannuccelli, Cellist Elvis Herndl, Pianistin Laetitia Chiara Taurer und Sängerin Cäcilia Raab in den solistischen Kategorien sowie das Trio Mesdames, Pre3Corder und die Gruppe Verbrasst in den Ensemblekategorien zu Bundessiegern.