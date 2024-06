Struber vor Wechsel zu deutschem Traditionsverein

Wie die Kölner Boulevardzeitung „Express“ und „Sky“ berichten, hat sich Sport-Geschäftsführer Christian Keller auf den Österreicher festgelegt und war in den vergangenen Tagen zu Gesprächen in Salzburg. Eine grundsätzliche Einigung soll es bereits geben. Die Vertragsunterschrift soll in den nächsten Tagen folgen.