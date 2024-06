Promis und Militär musizieren für den guten Zweck

Bühne frei für den karitativen Zweck hieß es am Freitag im Casino Baden. An diesem Abend stellten neben namhaften Künstlern wie Monika Ballwein, Nadja Maleh, Missy May oder Vincent Bueno auch zahlreiche Nachwuchstalente beim Benefizkonzert ihr Können in den Dienst der guten Sache.