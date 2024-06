Feuer im Kinderzimmer eines Wohnhauses im Flachgau

Laut Polizei war der Brandherd im Zimmer einer Wohnung im ersten Obergeschoß des betroffenen Wohnhauses in der Flachgauer Gemeinde Göming. Alle Personen konnten sich noch rechtzeitig ins Freie begeben. Die örtliche Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Den Brandermittlern nach brach das Feuer in einem Kleiderschrank aus. Was genau die Ursache war, ist noch unklar. Es wird weitere Ermittlungen geben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.