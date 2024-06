Tirols Handel darf über 17 Millionen Euro jubeln

Schokolade, edle Parfums oder doch einen Gutschein? Falls Sie es nicht am Radar haben: Am Sonntag ist in Österreich Vatertag. Dieser steht zwar nach wie vor im Schatten des Muttertages, er wird aber mittlerweile fast überall auf der Welt gefeiert – nur nicht am selben Tag: In Deutschland wird auf die Papas etwa zu Christi Himmelfahrt angestoßen, in Italien am Josefitag am 19. März und in den USA am dritten Sonntag im Juni.