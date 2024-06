„Der Sport war eine gute Lebensschule für mich“

„Krone“: Martin Kobras, Sie werden in wenigen Tagen (19. Juni) 38 Jahre alt und beenden ihre Karriere. Stehen Sie am Samstag tatsächlich das letzte Mal für Rotenberg auf dem Platz?

Martin Kobras: Vermutlich nicht. Ich denke, wenn Not am Mann ist, werde ich beim FC Rotenberg sicher das eine oder andere Mal einspringen müssen. Und als Tormanntrainer bleibe ich dem Klub ohnehin erhalten.