„Eurofighter“ auf der Jagd nach dem Super-Rekord!

Ralf Rangnicks Truppe hält aktuell bei sechs Siegen in Serie (1:0 Aserbaidschan, 2:0 Estland, 2:0 Deutschland, 2:0 Slowakei, 6:1 Türkei, 2:1 Serbien), mit einem weiteren Erfolg heute in St. Gallen gegen die Schweiz kann man zur alten Bestmarke aufschließen – und dann bei der EURO Jagd auf den Super-Rekord machen, also erstmals in der Geschichte acht Siege in Serie einfahren. Was die absolute Krönung wäre, denn Sieg Nummer acht wäre dann gegen niemand Geringeren als Frankreich!