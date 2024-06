„Es ist einfach immer jemand da, um zu helfen“

Ich bin selbst in einem Heim aufgewachsen. So etwas wie hier finde ich nicht noch einmal“, erklärt Andrea Kerschner. Die zweifache Mutter hat mit ihren beiden Kindern nach einer Zwischenstation im Mutter-Kind-Haus (MUKI) in St. Pölten in einer Startwohnung der Caritas im Haus Elisabeth Zuflucht gefunden. In dem Pflegeheim stehen zwei derartige Unterkünfte samt Teilbetreuung zur Verfügung.