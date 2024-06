ÖFB-Team heiß auf Euro ++ „Lucky Luky“ im Finale

Österreichs Fußball-Nationalteam ist heiß auf die Europameisterschaft, die Boston Celtics legen in den NBA-Finals eindrucksvoll vor und Lukas Weißhaidinger kämpft heute Abend um eine EM-Medaille – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 7. Juni.