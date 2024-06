Das Blatt als Sinnbild des überschäumenden Lebens

Die Aufnahmen von Anouk Tschanz sind nur auf den ersten Blick leicht lesbar. Es sind schwarz-weiße, analoge Fotos von Sonnenblumen, Blättern und Kristallen, die dem Betrachter in der streng linearen und doch lockeren Hängung in der Camera Austria ins Auge springen. Doch die Bilder lassen einen nicht mehr so einfach los. Und je mehr man sich vertieft, desto mehr Details fesseln einen.