Schlampige Pharmazeuten verloren 62.145 Euro

21 Tageslosungen wurden gestohlen

Von April 2022 bis Jänner 2023 war es seine Aufgabe gewesen, die Tageslosungen von vier Apotheken abzuholen und die Kohle auf der Bank einzuzahlen. Erst nach Monaten stellte sich heraus, dass 22-mal nur Teilbeträge an das Geldinstitut überwiesen wurden bzw. der Umsatz von 21 Tagen gänzlich am Konto fehlte. Die Staatsanwaltschaft legte dar, dass sich der Bote mehrere Urlaube pro Jahr leisten konnte und pro Monat nicht mehr als 130 Euro behob – woher hatte er also das Geld für seinen angeblich so „aufwändigen Lebensstil“? Der junge Mann verwies auf die Unterstützung der Eltern, die dies bestätigten.