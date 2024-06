„Bella Italia“ gibt es auch in der Innenstadt

Warum in die Ferne schweifen, wenn es das Dolce Vita auch in Wien gibt. Etwa bei Mama Leone (1., Schellinggasse 9), dem neuesten Streich der Gastro-Familie Huth. Sobald man im Schanigarten Platz nimmt, hat man das Gefühl, man sei in „Bella Italia“. Den Schwerpunkt bildet die zeitgenössische Interpretation der neapolitanischen Pizza.