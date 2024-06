Junge Generation will mehr Sicherheit im Beruf

Was macht einen Arbeitgeber heutzutage für junge Menschen attraktiv? Genau dieser Frage ist eine neue Studie der IMC Fachhochschule Krems nachgegangen. Die Antwort: Jobsicherheit. Diese ist für die Generation Z – also jene, die zwischen 1998 und 2012 geboren sind – mitunter am wichtigsten. Damit ist nicht gemeint, dass man bis zur Pension bei ein und demselben Unternehmen tätig ist. Die Befragten wollen in einer langfristig stabilen Branche arbeiten, ohne sich öfter umschulen zu müssen. Unter Jobsicherheit wird aber auch die Möglichkeit verstanden, mit Unterstützung des Arbeitgebers berufsbegleitende Ausbildungen zu absolvieren.