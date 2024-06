Unfreiwillige „Sommerpause“ bei Hartl Haus kommt

Optimistischer Blick in Zukunft

Mit weiteren Maßnahmen, wie Urlaubsabbau und Umverteilungen, will Suter damit mehr Auslastung im rund 300 Mitarbeiter starken Familienunternehmen aus Echsenbach erreichen. Das Interesse am Eigenheim steige wieder, blickt man vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Zurückhaltung gebe es vor allem, weil es noch viele offene Fragen zum sogenannten Wohnpaket der Regierung gebe, so Suter.