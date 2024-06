AMS hat nur 16.000 Jobs für 40.000 Arbeitslose

Wenig zu tun am Bau

Männer sind vom Job-Verlust mit einem Plus von 11,8 Prozent stärker betroffen als Frauen (+8,1 %), was wohl auch daran liegt, dass vor allem die Baubranche unter fehlenden Aufträgen leidet (siehe Zusatzbericht unten) und die Zahl der abgebauten Arbeitsplätze in dieser Sparte um 19,4 Prozent gegenüber 2023 gestiegen ist. Um 17,4 Prozent angewachsen ist die Jugendarbeitslosigkeit.