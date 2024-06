Vermisstes Mädchen (13) in Wien wieder aufgetaucht

Dementer Pensionist fuhr nach Italien

Ebenfalls wieder aufgetaucht ist ein 85-jähriger Niederösterreicher, der am Dienstag aus Strasshof im Bezirk Gänserndorf verschwunden war. Der an Demenz erkrankte Mann war mit seinem Auto nach Italien gefahren. Auf der A4 im Gemeindegebiet von Scorze war er in einen Verkehrsunfall verwickelt, er erlitt leichte Verletzungen. Seine Familie konnte den Pensionisten mittlerweile wieder erleichtert in die Arme schließen.