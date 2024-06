Sportchef Papaleo: „Es wird sich bald etwas tun“

Der Sportdirektor hat seine Fühler in Sachen Spieler in den ganzen deutschsprachigen Raum und auch darüber hinaus ausgestreckt. „Wir sind in vielen Ländern gut vernetzt.“ Schon länger unter Beobachtung stehen auch einige Spieler des FC Dornbirn. Nach dem finanziellen Desaster der Rothosen mit ungewisser sportlicher Zukunft wäre jeder einzelne Akteur wohl froh, irgendwo anders unterzukommen.