Fahrraddiebe geschnappt, nun sucht Polizei Opfer

Die Polizei in Hörsching konnte in der Nacht auf 2. Juni 2024 die zwei rumänische Staatsbürger auf frischer Tat festnehmen, als sie gerade versuchten in ein Objekt einzubrechen. Bereits in den Wochen zuvor dürften die beiden Verdächtigen Eigentumsdelikte verübt haben. Der Grund: In deren Transporter konnten ein Quad, sowie acht Fahrräder und weiteres Diebesgut sichergestellt werden. Das Kraftfahrzeug konnte bereits einem Einbruchsdiebstahl zugeordnet werden.