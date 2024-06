Im Drogenrausch Auto geknackt: Teenie (18) gefasst

Junger Wiener zeigt sich geständig

Sofort wurden Polizisten des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf alarmiert und konnten den Verdächtigen auch rasch festnehmen. Es stellte sich heraus, dass der Teenager bereits amtsbekannt war. „In der Vernehmung zeigte er sich geständig“, so Polizeisprecher Markus Dittrich am Mittwoch. Der Wiener gab an, unter Einfluss von Drogen gehandelt zu haben. Er wurde in die JA gebracht.