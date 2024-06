Mehr Platz für Natur am Schulgelände

Auf dem Gelände der Lehranstalt legten Schüler und Lehrer unter fachkundiger Anleitung von Simone König vom „Netzwerk blühendes Vorarlberg“ einen naturnahen Garten an. Die Finanzierung des Vorhabens erfolgte durch Spendengelder des Vereins „Schmetterlinge“. Und so verwandelte sich ein einst artenarmer Rasen über mehrere Etappen in eine Blühfläche. „Wir haben die Saat so ausgewählt, dass Früh- und Spätblüher vorhanden sind und Insekten den ganzen Sommer über Nahrung finden“, berichtete Maya Merten.