Ob Himalaya oder unsere Berge: „Man muss planen!“

Tod des Kollegen am Funk mitgehört

Er denkt aber auch an jenen Tag, als ein junger Kollege am Eisenerzer Reichenstein starb, als er ein Paar retten wollte. „Ich habe am Funk alles mitgehört.“ Fordernd war auch der Einsatz in der Bärenschützklamm mit drei Toten, unvergessen bleibt die Rettung der polnischen Volleyball-Frauen-Nationalmannschaft.