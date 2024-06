Er hat die Vielfalt des Pop in die Provinz geholt

Und auch als Musiker ist Pollanz in den letzten Jahren so produktiv wie zuletzt in den 1980ern als Sänger der Kombo „The Isolierband“: Unter dem Namen Les Machines Molles hat er 2020 sein erstes Album veröffentlicht, auf dem allerdings nur tierische Stimmen zu hören waren. Dem folgten im Jahresrhythmus zwei weitere Alben – und nun mit „Je Ne Suis Pas Non Toutou“ (deutsch: Ich bin nicht dein Schoßhündchen) ein weiteres konzeptuell spannendes Werk: Einen Song gibt er darauf in zwölf verschiedenen Varianten (von Pop bis Country) zum Besten und beweist damit einmal mehr seine eigene Vielfältigkeit und die Vielfalt des Pop.