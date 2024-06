Ronaldo nach Mbappes Wechsel: „Jetzt bin ich dran“

Bekannte Gesichter

Bei Real wird Mbappe mit Ferland Mendy, Eduardo Camavinga und Aurelien Tchouameni auch drei seiner Nationalmannschaftskollegen antreffen. Alle vier stehen im EM-Kader der „Bleus“, die in der Gruppenphase auf Österreich, die Niederlande und Polen treffen. Gegen die ÖFB-Elf spielt Frankreich im ersten Spiel am 17. Juni in Düsseldorf.