Sommer kann kommen: Badeseen in NÖ sind tipptopp

Seen, Teiche, Aubäder

Ausgezeichnet bewertet werden etwa im Mostviertel die drei Auseen in Blindenmarkt sowie der Lunzer See, ebenso makellos ist das kühle Nass im Ebersdorfersee in Ober-Grafendorf, im Ratzersdorfer See in der Landeshauptstadt sowie im Aubad von Tulln und dem Badesee Traismauer. Bestnoten erhalten im Waldviertel die drei Kamptal-Stauseen, der Bergwerkssee bei Langau, der Edlerseeteich bei Geras sowie das Waldbad in Rappottenstein. Spitzenqualität attestieren die EU-Prüfer den Badeteichen von Horn und Allentsteig, sowie dem Herrenteich in Litschau.