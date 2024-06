Douglas postet bewegendes Video nach Israel-Besuch

Hollywoodstar Michael Douglas (79) ist zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel gereist. Der Schauspieler besuchte dort Orte des Hamas-Massakers am 7. Oktober und traf Angehörige von Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden, wie die „Jerusalem Post“ am Montag berichtete. Am Sonntag traf der zweifache Oscarpreisträger auch den israelischen Staatspräsidenten Yitzhak Herzog.