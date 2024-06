Arbeitslosigkeit in Tirol stieg im Mai weiter an

Gründe dürften bekannt sein

Einen überdurchschnittlichen Anstieg verzeichnete man in der Stadt Innsbruck (Plus 17,9 Prozent), im Außerfern (13,6) sowie Kufstein (11,9). Allein in Innsbruck sind aktuell 988 Menschen mehr arbeitslos als noch im Vorjahr. „Die hohe Inflationsrate und die schwache Konjunktur im Handel und in der Warenerzeugung lassen die Arbeitslosigkeit weiter ansteigen. Besonders betroffen sind davon Menschen mit keiner oder niedriger beruflicher Ausbildung“, Sabine Platzer-Werlberger, Landesgeschäftsführerin des AMS Tirol.