Sechs (!) Teams kämpfen weiterhin um Aufstieg

Erster Absteiger fix

Die Gastgeber wehrten sich aufopferungsvoll, kassierten aber kurz vor der Pause einen Doppelschlag. Das zweite Tor von Sasa Peric war der letzte Sargnagel für Kaprun, das fix als erster Absteiger feststeht. „Wir haben in der Hinrunde zu viel liegen gelassen“, analysierte Kaprun-Coach Achim Sametreiter. Just seine „Ex“ Bad Hofgastein bleibt nur im Fall eines Siegs in der Liga, wenn Kaprun zugleich Pfarrwerfen schlägt. T. Schaier