Robert Webers Zeit nach dem Handball hat begonnen

Seit Donnerstag ist die Handball-Legende wieder in der Heimat in Dornbirn. „Ab Montag trainiere ich wieder, aber nur Fitness, für mich selbst, jetzt habe ich Zeit genug!“ Stand derzeit ist die Karriere des 228-fachen Teamflügels nach 990 Toren beendet. „Ich weiß, dass ich immer noch die Bühne rocken kann. Aber ich werde mich nicht mehr aufdrängen!“ Nach wie vor ist für den 38-Jährigen kein Angebot eingetrudelt. „Ich werde heuer nicht mehr bis Oktober warten, ob sich noch etwas tut. Ich muss mich um mich selbst kümmern, werde mich beruflich orientieren!“ In dieser Woche wird er erfahren, ob er die Aufnahmeprüfung bei der Polizei bestanden hat, die abgeschlossene Ausbildung für Sportmarketing und Onlinemarketing eröffnet zudem Chancen.