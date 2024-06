„Immer weniger Kinder können schwimmen“

Schlusslichter brauchen Aufmerksamkeit

Heilbrunner fordert daher, die Bewegung im kühlen Nass wieder mehr in den Fokus zu rücken. So wie etwa beim von der „Krone“ präsentierten PinguinCup, wo sich Schulklassen untereinander im Schwimmen messen: „Es braucht ein klares Bekenntnis zu Schwimmkursen. Dementsprechend müssen auch Infrastruktur und die nötigen Voraussetzungen geschaffen werden, was leider oft an fehlenden Mitteln scheitert.“