Große Regenmengen: Donau könnte über Ufer treten

Dienstag zeigt kurzzeitige Besserung

Im östlichen Bergland und an der Alpennordseite sieht es ein bisschen besser aus. Auch der Dienstag startet, wie gewohnt, im östlichen Bergland mit Regen. Zum Glück hört dieser aber am Vormittag wieder auf. An der Alpennordseite wird es kurz sonnig - laut Nikolas Zimmermann von der Österreichischen Unwetterzentrale mit einem „freundlichen Sonne-Wolken-Mix“. Über dem westlichen und südlichen Bergland hält die Sommerstimmung aber nicht lange an und es gibt weitere Schauer. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 25 Grad.