Gestohlene Gartenmöbel am Balkon aufgestellt

Geklärt werden konnte der Diebstahl eines E-Bikes, eines Fußballtrikots und von Gartenmöbeln durch Beamte der Polizeiinspektion Obernberg am Inn. Die Tat ereignete sich am Abend des 25. Mai im Gemeindegebiet von Ort im Innkreis. Dabei stahl ein zunächst Unbekannter aus einem Keller ein E-Bike. Während der Ermittlungen kam ein Nachbar zu den Polizisten und teilte ihnen mit, dass er ein derartiges Elektrofahrrad soeben in der Nähe eines örtlichen Supermarktes gesehen habe.