Malerlehrling holt den obersten Stockerlplatz

Zu dem tollen Erfolg gratulierte der jungen Nachwuchsmalerin nicht nur ihr Lehrbetrieb Malerei creativ Ringbauer in Markt Allhau, sondern auch Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann: „Unsere Lehrlinge sind die Fachkräfte von morgen. Sie sind das Rückgrat der heimischen Wirtschaft. Daher unterstützen wir Jugendliche während ihrer Lehrzeit finanziell, denn das hilft den Lehrstellensuchenden indirekt bei ihrem Eintritt in den ersten Arbeitsmarkt.“ Im Vorjahr wurden 2,2 Millionen Euro an Förderung ausbezahlt, allein heuer ist es bereits mehr als eine Million Euro. „Mit der Förderung erhalten Lehrlinge aus sozial schwachen Haushalten monatliche Zuschüsse zu ihrem Lehrlingseinkommen. Damit werden sie bei der Erhaltung ihres Lebensunterhalts und indirekt bei ihrer Ausbildung zu wichtigen, qualifizierten Fachkräften der Zukunft unterstützt“, erläutert Schneemann.