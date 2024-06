Maiandacht

Es ist wie in einem alten Schwarz-Weiß-Film. Anfang Mai banden die Frauen in unserem Dorf Blumensträuße und platzierten sie auf dem Seitenaltar, dem Altar der Frauenseite. Damals wurde noch klar zwischen Frauen und Männern unterschieden. Die Welt war binär. Wer nicht so dachte, konnte ja im Mittelgang stehen bleiben. Aber das tat niemand, soweit ich mich erinnern kann.