Steirische Naturschützer erhöhen Druck auf Politik

Auch dem steirischen Naturschutz-Präsidenten Johannes Gepp platzte in der Angelegenheit jetzt endgültig die Hutschnur. In einem offenen Brief fordert er von Lackner den „notwendigen Mut, für das Renaturierungsgesetz zu stimmen“: „Wie werden Sie Ihr heutiges Zaudern Ihren Nachkommen erklären?“, heißt es darin unter anderem.