Pensionistin (74) fast von Dachziegel erschlagen!

Früher, erzählt die 74-Jährige, sei auch am Nachbargrundstück alles top in Schuss gewesen. „Bis es vor zwei Jahren ein Ungar gekauft hat. Der macht nichts, gar nichts. Er hat seither nie den Rasen gemäht, alles ist verwildert.“ In der Tat, der Wildwuchs ist weitaus höher als die Dame, zwischendrin liegen Berge von Müll und Schutt. „Der ist nicht von dort! Den führt er extra mit dem Anhänger her und schmeißt ihn dann in den Garten.“ Was die Dame am meisten stört: Das Haus, in dem es kein Wasser und keine Elektrizität gibt, droht in sich zusammenzustürzen. „Ich muss ja dort direkt vorbeigehen. Unlängst ist ein Dachziegel heruntergefallen und hätte mich fast erschlagen. Viel hat nicht gefehlt.“