Bevölkerung hat die Bauern ins Herz geschlossen

Fleißig bei harter Arbeit

97 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Bauern neben dem medizinischen Personal am wichtigsten sind, um die Herausforderungen der Gegenwart zu meistern. „Diese positive Bewertung haben sich unsere Landwirte hart erarbeitet“, betont Paul Nemecek, Direktor des NÖ-Bauernbundes. Das sehen offenbar auch viele Bürger so. Denn die Hälfte verbindet mit dem Bauernstand in erster Linie den Begriff „fleißig“.