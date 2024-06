Schneller Nikotinkick: Verbot soll Jugend schützen

Beutel liefern schnellen Kick und fördern die Sucht

In Workshops warnen daher die Akzente-Mitarbeiter Schüler und vor allem auch ihre Eltern – vor Nikotin in jeder Form. Weil die hochdosierten Beutelchen in einigen Sportarten populär sind, gibt es inzwischen auch Workshops für Salzburger Fußball-Jugendtrainer. „Jugendliche sind leicht manipulierbar und für außergewöhnliche Sachen anfällig“, bekräftigt Hannes Bacher.