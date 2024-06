Alles neu beim zehnten großen Opern-Wettbewerb

Neues Team am Ruder

Heuer hat sich einiges geändert. Durch Corona in die Krise geraten, war das Fortleben des Wettbewerbs nicht gesichert. Nur dem unermüdlichen Einsatz von Heinz Weyringer, der nach knapp 30 Jahren die Intendanz zurückgelegt hat, sowie dem Engagement der Intendanten der Bühnen Graz, Andrea Vilter (Schauspiel), Ulrich Lenz (Oper), Michael Schilhan (Next Liberty), Wolfgang Hülbig (art + event) und KUG-Rektor Georg Schulz ist es zu verdanken, dass diese internationale Institution weiterleben kann. Und natürlich auch der Politik in Form von Landeshauptmann Christopher Drexler, dessen Kulturressort die nötigen finanziellen Mitteln gewährleistet. Neuer künstlerischer Leiter ist der bekannte Opernregisseur Jossi Wieler; Heinz Weyringer wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt.