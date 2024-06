Vom Mobbing-Opfer zum gefeierten Champion

Beim heutigen Halbfinale der Central Eurpean Football League (CEFL) im französischen Thonon-les-Bains am Genfer See wird er erstmals in dieser Saison für die Dragons auflaufen. Erst vor wenigen Tagen kehrte er aus den USA zurück, wo er seine Ausbildung an der Linsly Highschool in West Virginia abschloss: „Das war fast wie im Film, mit Hüte in die Luft werfen und all diesen Sachen.“