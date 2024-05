Grünau-Spieler wechselt zu Zweitligist Bregenz

Was sich in den vergangenen Wochen bereits angebahnt hat, ist seit Freitag offiziell: Marco Rottensteiner verlässt Westligist Wals-Grünau in Richtung zweiter Liga. Der Mittelfeldspieler will sich bei Schwarz-Weiß Bregenz etablieren und den nächsten Schritt machen. „Er hat seinen Traum nie aus den Augen gelassen und im Frühjahr top performt“, freut sich der Vater und sportliche Leiter der Flachgauer Helmut Rottensteiner mit. Der 19-Jährige durchlief bereits die Nachwuchsstationen von Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt. Diese Saison kickte er in Grünau, vor allem auch, weil er seinen Grundwehrdienst absolvieren musste.