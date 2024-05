Pick-up flog 100 Meter weit: Vier Arbeiter tot

„Überall Trümmer“

Ein Großaufgebot an Polizei, Rettung und Feuerwehr wurde zum Unfallort an der B17 im Raum St. Egyden am Steinfeld im Bezirk Neunkirchen alarmiert. Bei Eintreffen am Unfallort bot sich den Rettern ein Bild des Grauens: „Neben den Verletzten lagen überall auch Trümmer vom Fahrzeug herum“, schildert ein Helfer.