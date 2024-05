„Auf zum 15. Titel!“ Wichtige Aufgabe für Alaba

Einen wichtigen Beitrag in der Erfolgshistorie von Real Madrid hat auch ÖFB-Kapitän David Alaba geleistet. Mit den Madrilenen wurde er zweimal spanischer Meister und eroberte 2022 den Henkelpott. In dieser Saison wurde er von einem Kreuzbandriss lange Zeit außer Gefecht gesetzt und arbeitet derzeit immer noch an seinem Comeback. Eine Teilnahme an der EURO steht weiter in den Sternen.