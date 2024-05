Alpinist, der Rückweg nicht kannte, fordert Helfer

Rettung im letzten Tageslicht

Das ging am Mittwoch in Hallstatt, wie berichtet, gerade noch einmal gut. Ein 41-jähriger Grazer war dort im Seewand-Klettersteig unterwegs. Er informierte sich vorab zwar im Internet über den Steig, aber eben nicht über den Abstiegsweg. Weil dieser anfangs von einem Parkplatz wegführt und dem Grazer das komisch vorkam, bog der 41-Jährige falsch ab, in unbekanntes und wegloses Gelände.