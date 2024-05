„Bikini-Affäre“: Kameras schielten auf Badegäste

Neuer Kantinen-Pächter: Gemeinde drückte kein Auge zu

Das beliebte Freizeitareal wurde heuer von einem neuen Pächter übernommen. Ob im Bikini an der Getränkeausgabe oder mit Badehose in gemütlicher Runde am Stammtisch: Das sonnige Gemüt hat sich bei den Gästen jäh verschlechtert, als plötzlich vier Kameras montiert wurden. „Diese sind noch dazu so, dass die Blickrichtung drehbar ist“, tat ein „Krone“-Leser seinem Unmut kund.